«Монако» требует от «Баварии» 2 миллиона евро за прекращение аренды Нюбеля

«Монако» озвучил свои требования «Баварии» по голкиперу Александру Нюбелю, который проводит уже второй сезон за «монегасков» на правах аренды. Французский клуб требует 2 миллиона евро, чтобы прекратить аренду немца, сообщает Foot Mercato.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 26-летний немец пропустил 33 гола в 23 матчах за монегасков, отыграв 6 встреч на ноль.

«Бавария» хочет отозвать Нюбеля из аренды, поскольку основной вратарь команды Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23.