«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин провел на поле весь матч

«Монако» дома сыграл вничью с «Реймсом» (1:1) в матче 27-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II».

На 31-й минуте матча с 11-метровой отметки счет открыл форвард монегасков Виссам Бен Йеддер. Спустя 27 минут защитник гостей Ассан Камара восстановил баланс.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел в старте команды Роберта Морено и провел на поле всю игру.

«Монако» с 40 очками занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1. «Реймс» — 7-я строчка и 38 баллов.

Монегаски не проигрывают на протяжении пяти матчей.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

«Монако» — «Реймс» — 1:1 (1:0)

Голы: Бен Йеддер, 31 — с пенальти (1:0). Камара, 58 (1:1).

«Монако»: Леком, Хенрикс, Глик, Бадиашиле, Балло-Туре, Бакайоко (Тшуамени, 78), Головин, Фофана, Слимани, Бен Йеддер, Бальде (Йоветич, 66).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Камара, Ромао, Мунетси, Дингоме (Зенели, 85), Туре (Диа, 67), Донис (Думбья, 80).

Предупреждения: Фокет, 29. Бальде, 55. Ромао, 74. Тшуамени, 81. Мунетси, 84.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

29 февраля. Монако. Стадион «Луи II».