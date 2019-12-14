«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

«Монако» (25 очков) занимает девятое место в турнирной таблице лиги 1.

«Монако» разучился забивать, Головина заменили в концовке

Чемпионат Франции

Лига 1

18-й тур

«Анже» — «Монако» — 0:0

«Анже»: Бютель, Аит Нури (Пелланар, 81), Тома, Мансо, Мангани (Перейра Лаж, 68), Капель, Алиуи (Баокен, 67), Траоре, Сантамария, Фюльжини, Тиуб.

«Монако»: Леком, Мартинш, Глик, Марипан, Жемерсон (Агилар, 58), Жил Диаш, Бакайоко, Головин (Бальде, 79), Адриэн Силва (Фабрегас, 65), Бен Йеддер, Слимани.

Предупреждения: Жемерсон, 40. Аит Нури, 50. Адриэн Силва, 63. Траоре, 70. Баокен, 76. Капель, 78. Жил Диаш, 88.

Судья: Бен Эль-Хадж.

14 декабря. Анже. Стадион «Раймон Копа».

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