"Монако" сыграл вничью с "Анже", Головин отметился голевым пасом

"Монако" сыграл вничью с "Анже" в матче 27-го тура чемпионата Франции (2:2). Дублем в составе монегасков отметился форвард Радамель Фалькао, один результативный пас на счету российского хавбека монегасков Александра Головина.

"Монако" набрал 26 очков и остался на 16-м месте в турнирной таблице. "Анже" с 34 баллами располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Анже" - "Монако" - 2:2 (2:0)

Голы: Тэ, 22 (1:0). Тэ, 45 (2:0). Фалькао, 49 (2:1). Фалькао, 80 - с пенальти (2:2).

"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Павлович, Мансо, Фюльжини (Рейне-Аделаида, 57), Сантамария, Ндой, Мангани (Эль Мелали, 71), Тэ, Баокен (Тома, 85).

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Балло-Туре, Мартинш, Адриэн Силва, Фабрегас, Головин (Шадли, 85), Рони Лопеш (Винисиус, 66), Фалькао.

Предупреждения: Бамба, 16. Глик, 56. Бадиашиле, 62. Мансо, 69. Фалькао, 81.

Судья: Готье.

02 марта. Анже. Стадион "Raymond Kopa".

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