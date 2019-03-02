"Монако" сыграл вничью с "Анже", Головин отметился голевым пасом

"Монако" сыграл вничью с "Анже" в матче 27-го тура чемпионата Франции (2:2). Дублем в составе монегасков отметился форвард Радамель Фалькао, один результативный пас на счету российского хавбека монегасков Александра Головина.
"Монако" набрал 26 очков и остался на 16-м месте в турнирной таблице. "Анже" с 34 баллами располагается на 12-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
27-й тур
Голы: Тэ, 22 (1:0). Тэ, 45 (2:0). Фалькао, 49 (2:1). Фалькао, 80 - с пенальти (2:2).
"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Павлович, Мансо, Фюльжини (Рейне-Аделаида, 57), Сантамария, Ндой, Мангани (Эль Мелали, 71), Тэ, Баокен (Тома, 85).
"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Балло-Туре, Мартинш, Адриэн Силва, Фабрегас, Головин (Шадли, 85), Рони Лопеш (Винисиус, 66), Фалькао.
Предупреждения: Бамба, 16. Глик, 56. Бадиашиле, 62. Мансо, 69. Фалькао, 81.
Судья: Готье.
02 марта. Анже. Стадион "Raymond Kopa".