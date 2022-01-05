«Монако» сыграет в 1/8 финала Кубка Франции с победителем матча «Ланс» — «Лилль»
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут в конце января.
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, встретится с победителем матча «Ланс» — «Лилль», который проходит в эти минуты. «ПСЖ» будет противостоять «Ницца», которая досрочно вышла в 1/8 финала после дисквалификации «Пари» и «Лиона», «Марсель» сыграет с «Монпелье».
Результаты жеребьевки:
«Версаль» — «Тулуза»
«Бержерак» — «Сент-Этьен»
«Марсель» — «Монпелье»
«ПСЖ» — «Ницца»
«Нанси» — «Амьен»
«Ланс» / «Лилль» — «Монако»
«Реймс» — «Бастия»
«Нант» — «Брест»
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