Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут в конце января.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, встретится с победителем матча «Ланс» — «Лилль», который проходит в эти минуты. «ПСЖ» будет противостоять «Ницца», которая досрочно вышла в 1/8 финала после дисквалификации «Пари» и «Лиона», «Марсель» сыграет с «Монпелье».

Результаты жеребьевки:

«Версаль» — «Тулуза»

«Бержерак» — «Сент-Этьен»

«Марсель» — «Монпелье»

«ПСЖ» — «Ницца»

«Нанси» — «Амьен»

«Ланс» / «Лилль» — «Монако»

«Реймс» — «Бастия»

«Нант» — «Брест»