"Монако" сыграет с "ПСЖ" в футболках с изображением Нотр-Дама

Футболисты "Монако" выйдут на матч чемпионата Франции против "ПСЖ" в футболках с изображением Собора Парижской Богоматери. Вместе с Нотр-Дамом на футболки будет нанесено и изображение покровительницы Монако святой Девоты.

Ранее стало известно, что изображение Собора нанесут на футболики и парижане.

В понедельник в Соборе Парижской Богоматери произошел серьезный пожар. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание.

Матч "ПСЖ" - "Монако" состоится 21 апреля, начало - в 22.00 по московскому времени.