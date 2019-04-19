"Монако" сыграет с "ПСЖ" в футболках с изображением Нотр-Дама

Футболисты "Монако" выйдут на матч чемпионата Франции против "ПСЖ" в футболках с изображением Собора Парижской Богоматери. Вместе с Нотр-Дамом на футболки будет нанесено и изображение покровительницы Монако святой Девоты.
Ранее стало известно, что изображение Собора нанесут на футболики и парижане.
В понедельник в Соборе Парижской Богоматери произошел серьезный пожар. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание.
Матч "ПСЖ" - "Монако" состоится 21 апреля, начало - в 22.00 по московскому времени.
En hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie lundi, l’AS Monaco jouera dimanche au Parc des Princes avec un maillot spécial. Sur la face avant du maillot sera floqué un visuel hommage, présentant Sainte-Dévote, la Sainte Patronne de Monaco, en soutien de la cathédrale Notre-Dame 🙏