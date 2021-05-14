«Монако» сыграет с «ПСЖ» в финале Кубка Франции
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«Монако» вышел в финал Кубка Франции. Команда российского полузащитника Александра Головина в полуфинале обыграла любительский «Румийи» (5:1).
В финале «Монако» встретится с «ПСЖ», который в среду, 12 мая, выиграл у «Монпелье». Финальный матч состоится 19 мая на «Стад де Франс». Начало игры 22.15 по московскому времени.
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