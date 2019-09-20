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«Монако» сыграет с «Марселем» в 1/16 финала Кубка лиги

04:14
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В четверг, 19 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка французской лиги. Церемонию провел экс-нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Патрис Локо.

«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, сыграет с «Марселем», «Нант» встретится с «Пари», «Монпелье» будет противостоять «Нанси», «Бордо» померится силами с «Дижоном», а «Ницца» отправится на выезд к «Ле Ману».

Напомним, что шесть клубов, участвующих в этом сезоне в еврокубках («ПСЖ», «Лилль», «Лион», «Сент-Этьен», «Страсбур» и «Ренн»), вступят в борьбу за трофей с 1/8 финала.

Во Франции отменят Кубок лиги

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