«Монако» сыграет с «Марселем» в 1/16 финала Кубка лиги

В четверг, 19 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка французской лиги. Церемонию провел экс-нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Патрис Локо.

«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, сыграет с «Марселем», «Нант» встретится с «Пари», «Монпелье» будет противостоять «Нанси», «Бордо» померится силами с «Дижоном», а «Ницца» отправится на выезд к «Ле Ману».

#DailySport



Le tirage au sort complet des 16es de finale de @CoupeLigueBKT ! ? pic.twitter.com/sI3YLYJhN2 — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) September 19, 2019

Напомним, что шесть клубов, участвующих в этом сезоне в еврокубках («ПСЖ», «Лилль», «Лион», «Сент-Этьен», «Страсбур» и «Ренн»), вступят в борьбу за трофей с 1/8 финала.

Во Франции отменят Кубок лиги