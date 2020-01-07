«Монако» сыграет с клубом 4-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Франции
05:10
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии состоятся 18 и 19 января.
«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, встретится с клубом четвертого дивизиона «Сент-Приве Сент-Илер». В других встречах «Лион» сыграет против «Нанта», «ПСЖ» отправится на выезд к «Лорьяну», «Монпелье» примет на своем поле «Кан», а «Марсель» сыграет с «Гранвилем».
Voici les affiches des 16es de Finale de la Coupe de France qui se d?rouleront le weekend du 18 et 19 janvier ! pic.twitter.com/kmFcJGd61J— Coupe de France (@coupedefrance) January 6, 2020
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