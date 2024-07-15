«Монако» сыграет против «Барселоны» в Кубке Гампера

«Монако» встретится с «Барселоной» в рамках предсезонного турнира «Кубок Жоана Гампера», сообщает пресс-служба каталонской команды.

Игра пройдет 12 августа на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса.

В минувшем сезоне «Монако» стало вторым в лиге 1 с 67 баллами в 34 играх. За «монегасков» с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин. «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, набрав 85 очков в 38 турах.

Новый сезон чемпионата Франции «Монако» начнет домашним матчем против «Сент-Этьена» 18 августа. «Барселона» в первом туре ла лиги отправится в гости к «Валенсии» 17 августа.