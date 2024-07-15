«Монако» сыграет против «Барселоны» в Кубке Гампера
«Монако» встретится с «Барселоной» в рамках предсезонного турнира «Кубок Жоана Гампера», сообщает пресс-служба каталонской команды.
Игра пройдет 12 августа на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса.
В минувшем сезоне «Монако» стало вторым в лиге 1 с 67 баллами в 34 играх. За «монегасков» с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин. «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, набрав 85 очков в 38 турах.
Новый сезон чемпионата Франции «Монако» начнет домашним матчем против «Сент-Этьена» 18 августа. «Барселона» в первом туре ла лиги отправится в гости к «Валенсии» 17 августа.
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3
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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|0-0
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15
|Гавр
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16
|Осер
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|0-0
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
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Тулуза – Нант
|- : -
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