«Монако» сообщил о назначении Морено на пост главного тренера

Роберт Морено стал новым главным тренером «Монако». На этом посту он сменил Леонарду Жардима, сообщает официальный сайт французского клуба.

Жардим работал с «Монако» с 2014 года. 11 октября 2018-го его уже увольняли, однако поскольку под руководством Тьерри Анри результаты не улучшились, уже три с половиной месяца спустя (25 января нынешнего года), португалец вернулся к обязанностям главного тренера монегасков.

Лучший результат «Монако» за время сотрудничества с Жардимом — победа в чемпионате Франции в сезоне-2016/17. В данный момент команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает в лиге 1 седьмое место, набрав 28 очков в 18 матчах.

Жардим уволен из «Монако». У Головина будет новый тренер — Морено