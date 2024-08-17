«Монако» и «Сент-Этьен» встретятся в первом туре лиги 1

«Монако» встретится с «Сент-Этьеном» в 1-м туре французской лиги 1 в субботу, 17 августа. Игра пройдет на стадионе «Луи II», начало матча — в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Монако» — «Сент-Этьен» покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по подписке.

В сезоне-2023/24 «Монако» заняло второе место в чемпионате Франции, набрав 67 очков в 34 матчах и отстав от «ПСЖ» на девять баллов.

«Сент-Этьен» провел сезон в лиге 2, команда набрала 65 очков в 38 матчах и заняла третье место. В стыковых матчах «Сент-Этьен» победил «Родез» (2:0), а затем — «Метц» (4:3 по сумме двух встреч).