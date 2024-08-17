«Монако» — «Сент-Этьен»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции
«Монако» встретится с «Сент-Этьеном» в 1-м туре французской лиги 1 в субботу, 17 августа. Игра пройдет на стадионе «Луи II», начало матча — в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире матч «Монако» — «Сент-Этьен» покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по подписке.
В сезоне-2023/24 «Монако» заняло второе место в чемпионате Франции, набрав 67 очков в 34 матчах и отстав от «ПСЖ» на девять баллов.
«Сент-Этьен» провел сезон в лиге 2, команда набрала 65 очков в 38 матчах и заняла третье место. В стыковых матчах «Сент-Этьен» победил «Родез» (2:0), а затем — «Метц» (4:3 по сумме двух встреч).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
15
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
17
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
|
|
Дерек Корнелиус
Марсель
|1
|0
|1