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«Монако» — «Сент-Этьен»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

«Монако» и «Сент-Этьен» встретятся в первом туре лиги 1
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Монако» встретится с «Сент-Этьеном» в 1-м туре французской лиги 1 в субботу, 17 августа. Игра пройдет на стадионе «Луи II», начало матча — в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Монако» — «Сент-Этьен» покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по подписке.

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Сент-Этьен

В сезоне-2023/24 «Монако» заняло второе место в чемпионате Франции, набрав 67 очков в 34 матчах и отстав от «ПСЖ» на девять баллов.

«Сент-Этьен» провел сезон в лиге 2, команда набрала 65 очков в 38 матчах и заняла третье место. В стыковых матчах «Сент-Этьен» победил «Родез» (2:0), а затем — «Метц» (4:3 по сумме двух встреч).

ФК Монако
ФК Сент-Этьен
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3
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
4
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
6
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
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12
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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 Лион 0 0 0 0 0-0 0
14
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
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16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 1 : 4
17.08 18:00
Брест – Марсель
 1 : 5
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 - : -
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 - : -
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