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17 августа, 23:56

«Монако» в стартовом матче лиги 1 обыграл «Сент-Этьен»

Сергей Разин
корреспондент
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«Монако» в матче 1-го тура чемпионата Франции обыграл «Сент-Этьен» со счетом 1:0.

Единственный гол на 28-й минуте забил Такуми Минамино. Японский форвард отличился также на 21-й минуте, однако гол был отменен из-за офсайда.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.

В следующем матче «Монако» 24 августа сыграет с «Лионом», «Сент-Этьен» в этот же день встретится с «Гавром».

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Сент-Этьен

ФК Монако
ФК Сент-Этьен
1
2
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 Осер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
9
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
10
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
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 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
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