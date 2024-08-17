«Монако» в стартовом матче лиги 1 обыграл «Сент-Этьен»

«Монако» в матче 1-го тура чемпионата Франции обыграл «Сент-Этьен» со счетом 1:0.

Единственный гол на 28-й минуте забил Такуми Минамино. Японский форвард отличился также на 21-й минуте, однако гол был отменен из-за офсайда.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.

В следующем матче «Монако» 24 августа сыграет с «Лионом», «Сент-Этьен» в этот же день встретится с «Гавром».