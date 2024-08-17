«Монако» в стартовом матче лиги 1 обыграл «Сент-Этьен»
«Монако» в матче 1-го тура чемпионата Франции обыграл «Сент-Этьен» со счетом 1:0.
Единственный гол на 28-й минуте забил Такуми Минамино. Японский форвард отличился также на 21-й минуте, однако гол был отменен из-за офсайда.
Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.
В следующем матче «Монако» 24 августа сыграет с «Лионом», «Сент-Этьен» в этот же день встретится с «Гавром».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
13
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
15
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
16
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|0 : 2
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|1 : 0
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
Новости