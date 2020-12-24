«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Сент-Этьеном»

«Монако» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в матче 17-го тура чемпионата Франции (2:2). Монегаски на 7-й минуте открыли счет. Однако вскоре гостям удалось отыграться и выйти вперед, а полузащитник «Монако» Элиот Матазо получил красную карточку. После перерыва Кевин Фолланд сравнял счет и до финального свистка больше голов не было.

«Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1. «Сент-Этьен» идет на 14-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

«Монако» — «Сент-Этьен» — 2:2 (1:2)

Голы: Диоп, 7 (1:0). Дебюши, 21 (1:1). Буанга, 29 — с пенальти (1:2). Фолланд, 48 (2:2).

«Монако»: Манноне, Агилар, Марипан, Дисаси, Кайю Энрике (Сидибе, 60), Тшуамени, Диоп (Флорентину, 46), Матазо, Бен Йеддер (Пеллегри, 69), Фолланд (Балло-Туре, 84), Мартинш (Жеббель, 84).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Трауко, Гурна-Дуат (Будебуз, 46), Соу, Камара, Аушиш (Амума, 58), Нейу, Монне-Паке (Норден, 70), Буанга (Крассо, 69).

Предупреждения: Марипан, 28. Агилар, 40. Гурна-Дуат, 44. Фолланд, 71. Камара, 81.

Удаление: Матазо, 35.

Судья: Амель.

23 декабря. Монако. Стадион «Луи II».