«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Сент-Этьеном»
«Монако» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в матче 17-го тура чемпионата Франции (2:2). Монегаски на 7-й минуте открыли счет. Однако вскоре гостям удалось отыграться и выйти вперед, а полузащитник «Монако» Элиот Матазо получил красную карточку. После перерыва Кевин Фолланд сравнял счет и до финального свистка больше голов не было.
«Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1. «Сент-Этьен» идет на 14-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
17-й тур
«Монако» — «Сент-Этьен» — 2:2 (1:2)
Голы: Диоп, 7 (1:0). Дебюши, 21 (1:1). Буанга, 29 — с пенальти (1:2). Фолланд, 48 (2:2).
«Монако»: Манноне, Агилар, Марипан, Дисаси, Кайю Энрике (Сидибе, 60), Тшуамени, Диоп (Флорентину, 46), Матазо, Бен Йеддер (Пеллегри, 69), Фолланд (Балло-Туре, 84), Мартинш (Жеббель, 84).
«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Трауко, Гурна-Дуат (Будебуз, 46), Соу, Камара, Аушиш (Амума, 58), Нейу, Монне-Паке (Норден, 70), Буанга (Крассо, 69).
Предупреждения: Марипан, 28. Агилар, 40. Гурна-Дуат, 44. Фолланд, 71. Камара, 81.
Удаление: Матазо, 35.
Судья: Амель.
23 декабря. Монако. Стадион «Луи II».
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