«Монако» считает наказание Желсона Мартинша очень суровым

«Монако» на своем официальном сайте опубликовал заявление в связи с шестимесячной дисквалификацией форварда Желсона Мартинша.

— «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета LFP (Профессиональной футбольной лиги Франции — Прим. «СЭ») дисквалифицировать Желсона Мартина на шесть месяцев, начиная с 6 февраля, — говорится в заявлении. — Это очень суровое наказание. Клуб уже осудил поведение своего форварда, которому нет оправданий, но вместе с тем «Монако» сожалеет об избыточном сроке дисквалификации для игрока, который ранее никогда не получал дисциплинарные наказания за более чем 200 матчей на высоком уровне.

Инцидент произошел в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). Футболист был удален на 32-й минуте за толчок судьи. В той игре монегаски остались вдевятером уже в первом тайме. Мартинш толкнул арбитра после удаления Бакайоко.

Наказание будет отсчитываться с 6 февраля 2020 года. Это означает, что футболист пропустит остаток сезона. 24-летний португалец в текущем сезоне провел 23 матча за «Монако» во всех турнирах и забил четыре мяча при одной голевой передаче.