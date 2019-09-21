«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Реймсом»
«Реймс» дома сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе гостей и провел на поле всю игру. Встреча проходила в Реймсе.
«Монако» после этой встречи располагается на 19-й строчке с 3 очками в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» поднялся на 10-е место с 8 баллами.
Чемпионат Франции. Лига 1
6-й тур
«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Кафаро (Мунетси, 85), Ромао, Шавалерен, Уден, Думбья (Кутеса, 80), Диа (Донис, 70).
«Монако»: Леком, Марипан, Глик, Бадиашиле, Агилар, Адриэн Силва (Фабрегас, 85), Бакайоко, Головин, Жил Диаш, Бальде (Огюстен, 74), Мартинш (Оньекуру, 75).
Предупреждения: Адриэн Силва, 76. Жил Диаш, 90+1.
Судья: Тюаль (Франция).
21 сентября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
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