«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Реймсом»

«Реймс» дома сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе гостей и провел на поле всю игру. Встреча проходила в Реймсе.

«Монако» после этой встречи располагается на 19-й строчке с 3 очками в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» поднялся на 10-е место с 8 баллами.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Реймс» — «Монако» — 0:0

«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Кафаро (Мунетси, 85), Ромао, Шавалерен, Уден, Думбья (Кутеса, 80), Диа (Донис, 70).

«Монако»: Леком, Марипан, Глик, Бадиашиле, Агилар, Адриэн Силва (Фабрегас, 85), Бакайоко, Головин, Жил Диаш, Бальде (Огюстен, 74), Мартинш (Оньекуру, 75).

Предупреждения: Адриэн Силва, 76. Жил Диаш, 90+1.

Судья: Тюаль (Франция).

21 сентября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

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