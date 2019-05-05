В матче 35-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Сент-Этьену" со счетом 2:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч, заработал желтую карточку на 40-й минуте.

"Сент-Этьен" продлил свою беспроигрышную серию до семи матчей, четыре последних встречи он выиграл и сравнялся по очкам с "Лионом", который занимает третье место, но имеет в запасе матч с "Лиллем".

Серия монегасков без побед уже составляет шесть матчей. "Монако" опустился на 17-е место, его от зоны стыковых матчей отделяют три очка.

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"Монако" – "Сент-Этьен" – 2:3 (1:0)

Голы: Мартинш, 18 (1:0). Балло-Туре, 59 – в свои ворота (1:1). Кабелла, 71 (1:2). Норден, 80 (1:3). Винисиус, 90+2 (2:3).

"Монако": Субашич (Си, 45+6), Сидибе, Глик, Налду (Винисиус, 73), Балло-Туре, Мартинш, Адриэн Силва, Жемерсон, Головин, Рони Лопеш (Силла, 79), Фалькао.

"Сент-Этьен": Рюффье, Колодзейчак (Берич, 55), Салиба, Перрен, Дебюши, Вада (Аит Беннассер, 76), М`Вила, Кабелла, Полома, Хазри, Амума (Норден, 46).

Предупреждения: Балло-Туре, 31. Хазри, 35. Головин, 40. Дебюши, 41. Амума, 45. Вада, 51. Адриэн Силва, 82. Полома, 90+4.

Судья: Мийо (Франция).

5 мая. Монако. Стадион "Луи II".