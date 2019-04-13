"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс"

"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут, после чего был заменен на капитана Радамеля Фалькао.

"Монако" в таблице лиги 1 занимает 16-е место, на 7 очков опережая зону вылета.

Чемпионат Франции

Лига 1

32-й тур

"Монако" - "Реймс" - 0:0

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Сидибе, Адриэн Силва, Головин (Фалькао, 65), Рони Лопеш, Фабрегас (Аолу, 15), Мартинш, Йоветич (Винисиус, 84).

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Ромао, Абдельхамид, Уден (Зенели, 72), Кафаро, Шавалерен, Дингоме (Думбья, 84), Рахман Баба, Диа (Сук Хюн Джун, 65).

Предупреждения: Субашич, 59. Сидибе, 90.

Судья: Делажо.

13 апреля. Монако. Стадион "Луи II".

"Кан" - "Анже" - 0:1 (0:0)

Гол: Рейне-Аделаида, 61.

"Кан": Самба, Имору, Джикю, Гильбер (Заари, 64), Гради, Оньянге (Бовю, 69), Фажр, Кауи (Муссаки, 76), Деминге, Кривелли, Нинга.

"Анже": Бютель, Павлович, Тома, Мансо, Мангани, Пажо (Канга, 75), Капель, Рейне-Аделаида (Бамба, 90), Сантамария, Тэ, Лопес (Эль Мелали, 27).

Предупреждения: Оньянге, 53. Кривелли, 55. Деминге, 65. Капель, 75. Джикю, 83.

Судья: Стина.

13 апреля. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".

"Страсбур" - "Генгам" - 3:3 (1:1)

Голы: Тюрам, 37 (0:1). Айорк, 39 (1:1). До, 63 (1:2). Прцич, 69 (2:2). Айорк, 73 (3:2). Сорбон, 86 (3:3).

"Страсбур": Селс, Кароль, Лала, Митрович, Мартинес, Томассон (Каси, 80), Прцич, Гонсалвеш, Фофана (Грансир, 66), Да Кошта, Айорк.

"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, Ндонг (Н`Гбакото, 86), До (Менди, 77), Мергем (Коко, 68), Ру, Тюрам.

Предупреждения: До, 41. Гонсалвеш, 45. Ндонг, 81.

Судья: Готье.

13 апреля. Страсбург. Стадион "La Meinau".

Трансляция матча "Монако" - "Реймс"