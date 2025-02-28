«Монако» и «Реймс» встретятся в матче чемпионата Франции

«Монако» примет «Реймс» в матче 24-го тура чемпионата Франции в пятницу, 28 февраля. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko». Трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс.

Основные события игры «Монако» — «Реймс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

28 февраля 2025, 22:45. Луи II (Монако)

«Монако» находится на пятом месте в чемпионате Франции, набрав 40 очков. «Реймс» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы с 22 очками. Команды сыграли вничью в первом круге лиги 1, а в 1/16 финала Кубка Франции «Реймс» одержал победу в серии пенальти.