«Монако» — «Реймс»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Монако» и «Реймс» встретятся в матче чемпионата Франции
«Монако» примет «Реймс» в матче 24-го тура чемпионата Франции в пятницу, 28 февраля. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko». Трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс.
Основные события игры «Монако» — «Реймс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
«Монако» находится на пятом месте в чемпионате Франции, набрав 40 очков. «Реймс» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы с 22 очками. Команды сыграли вничью в первом круге лиги 1, а в 1/16 финала Кубка Франции «Реймс» одержал победу в серии пенальти.
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Хоккей
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2
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3
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
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9
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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|0-0
|0
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16
|Ницца
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|0
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|0-0
|0
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|22.08
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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