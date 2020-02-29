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«Монако» — «Реймс»: Головин вернулся в стартовый состав после дисквалификации

21:18

«Монако» объявил состав на матч чемпионата Франции против «Реймса». Хавбек сборной России Александр Головин начнет встречу с первых минут. Предыдущую игру против «Дижона» (1:1) хавбек пропустил из-за дисквалификации, «Монако» прервал трехматчевую победную серию.

«Монако»: Лекомте, Балло-Туре, Глик, Бадиашиль, Хенрикс, Бакайоко, Головин, Фофана, Кейта, Слимани, Бен Йеддер. Запасные — Субашич, Марипан, Фабрегас, Йоветич, Агилар, Марселин, Тчуамени.

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Монако» — «Реймс»

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