«Монако» уступил «Реймсу» дома, Головина заменили на 77-й минуте
«Монако» проиграл «Реймсу» на своем поле в матче 27-го тура чемпионата Франции — 0:1.
Единственный гол на 51-й минуте забил форвард гостей Фалорин Балогун.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте, вместо него появился Такуми Минамино.
«Реймс» поднялся на восьмое место в турнирной таблице лиги 1 с 43 очками. «Монако» идет на четвертой строчке с 51 очком. Серия монегасков без побед в чемпионате продлилась до трех матчей (1 ничья и 2 поражения).
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|55
|
3
|Монако
|27
|15
|6
|6
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|
4
|Ланс
|27
|15
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|54
|
5
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|
6
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|
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|
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|27
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|
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|11
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|
12
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|27
|10
|5
|12
|43-46
|35
|
13
|Монпелье
|27
|10
|3
|14
|42-46
|33
|
14
|Нант
|27
|6
|11
|10
|29-36
|29
|
15
|Брест
|27
|5
|8
|14
|28-44
|23
|
16
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23-49
|23
|
17
|Страсбур
|26
|4
|10
|12
|30-44
|22
|
18
|Аяччо
|27
|6
|3
|18
|20-48
|21
|
19
|Труа
|27
|4
|8
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|20
|
20
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|27
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|10.03
|23:00
|
Лилль – Лион
|3 : 3
|11.03
|19:00
|
Осер – Ренн
|0 : 0
|11.03
|23:00
|
Брест – ПСЖ
|1 : 2
|12.03
|15:00
|
Клермон Фут – Ланс
|0 : 4
|12.03
|17:00
|
Аяччо – Монпелье
|0 : 1
|12.03
|17:00
|
Анже – Тулуза
|0 : 2
|12.03
|17:00
|
Лорьян – Труа
|2 : 0
|12.03
|17:00
|
Нант – Ницца
|2 : 2
|12.03
|19:05
|
Монако – Реймс
|0 : 1
|12.03
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|- : -
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ПСЖ
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Жонатан Давид
Лилль
|19
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
|16
|П
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Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
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Неймар
ПСЖ
|11
|
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Жонатан Клаусс
Марсель
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|И
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Тежи Саванье
Монпелье
|22
|2
|4
|
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Эммануэль Агбаду
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|20
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|2
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М`Бай Ньянг
Осер
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|2
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