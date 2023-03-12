«Монако» уступил «Реймсу» дома, Головина заменили на 77-й минуте

«Монако» проиграл «Реймсу» на своем поле в матче 27-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол на 51-й минуте забил форвард гостей Фалорин Балогун.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте, вместо него появился Такуми Минамино.

«Реймс» поднялся на восьмое место в турнирной таблице лиги 1 с 43 очками. «Монако» идет на четвертой строчке с 51 очком. Серия монегасков без побед в чемпионате продлилась до трех матчей (1 ничья и 2 поражения).