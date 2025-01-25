Гол Головина принес «Монако» победу над «Ренном»

«Монако» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции обыграл «Ренн» (3:2).

Победный стал гол российского полузащитника монегасков Александра Головина. 28-летний хавбек забил третий мяч в сезоне.

«Монако» (34 очка) поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, обойдя «Лилль», у которого есть игра в запасе. «Ренн» (17) занимает 15-ю строчку.