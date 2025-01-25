«Монако» и «Ренн» сыграют в 19-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 января. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 19.00 по московскому времени.

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После 18 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 31 очко и перед игровым днем занимал четвертое место в турнирной таблице. У «Ренна» — 17 очков и 14-е место в чемпионате. Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне лиги 1 провел 14 матчей и отметился двумя голами.