Гол и результативный пас Головина помогли «Монако» обыграть «Ренн»

«Монако» обыграл «Ренн» (2:1) в матче 37-го тура чемпионата Франции.

Голы у хозяев забивали Виссам Бен Йеддер и Александр Головин. В активе российского полузащитника также результативный пас. У гостей отличился Бенжамен Буриго. В концовке у них за грубый фол против Фоде Балло-Туре был удален Дамьен Да Силва.

«Монако» набрал 77 очков и занимает третье место. У «Ренна» 55 очков и седьмая позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

37-й тур

«Монако» — «Ренн» — 2:1 (2:0)

Голы: Бен Йеддер, 16 (1:0). Головин, 29 (2:0). Буриго, 68 (2:1).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан (Дисаси, 63), Бадиашиле, Головин (Матазо, 71), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Бен Йеддер (Балло-Туре, 84), Фолланд (Агилар, 83), Мартинш (Диатта, 71).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Мауасса (Трюффер, 67), Агерд, Н`Зонзи, Буриго, Камавинга (Гирасси, 46), Тэ, Террье (Ниамси, 87), Доку (Дель Кастильо, 67).

Предупреждения: Бадиашиле, 18. Марипан, 31. Буриго, 61. Агерд, 70.

Удаление: Да Силва, 85.

Судья: Бастьен.

16 мая. Монако. Стадион «Луи II».