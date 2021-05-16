Гол и результативный пас Головина помогли «Монако» обыграть «Ренн»
«Монако» обыграл «Ренн» (2:1) в матче 37-го тура чемпионата Франции.
Голы у хозяев забивали Виссам Бен Йеддер и Александр Головин. В активе российского полузащитника также результативный пас. У гостей отличился Бенжамен Буриго. В концовке у них за грубый фол против Фоде Балло-Туре был удален Дамьен Да Силва.
«Монако» набрал 77 очков и занимает третье место. У «Ренна» 55 очков и седьмая позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
37-й тур
«Монако» — «Ренн» — 2:1 (2:0)
Голы: Бен Йеддер, 16 (1:0). Головин, 29 (2:0). Буриго, 68 (2:1).
«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан (Дисаси, 63), Бадиашиле, Головин (Матазо, 71), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Бен Йеддер (Балло-Туре, 84), Фолланд (Агилар, 83), Мартинш (Диатта, 71).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Мауасса (Трюффер, 67), Агерд, Н`Зонзи, Буриго, Камавинга (Гирасси, 46), Тэ, Террье (Ниамси, 87), Доку (Дель Кастильо, 67).
Предупреждения: Бадиашиле, 18. Марипан, 31. Буриго, 61. Агерд, 70.
Удаление: Да Силва, 85.
Судья: Бастьен.
16 мая. Монако. Стадион «Луи II».
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