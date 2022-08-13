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«Монако» Головина сыграл вничью с «Ренном». Команда играла в меньшинстве с 15-й минуты

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монако» сыграл вничью с «Ренном» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем монегаски уже с 15-й минуты первого тайма играли в меньшинстве после удаления Юссуфа Фофана.

Также при счете 0:0 хозяева поля не реализовали пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.

Франция. Лига 1. 2-й тур
13 авг, 18:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Ренн
Голы
Лаборд, 59 (0:1), Эмболо, 72 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дисаси 33
Монако
Нюбель Вандерсон (Бадиашиле, 81) Марипан Дисаси Кайю Энрике Жан Лукас Головин (Якобс, 64) Фофана Бен-Йеддер (Магасса, 17) Диатта (Мартинш, 81) Эмболо
Ренн
Манданда (Доган Алемдар, 46) Родон Трюффер Теат Траоре Сантамария Буриго (Сулемана, 80) Тэ (Дуэ, 76) Майер (Калимуэндо, 52) Террье Лаборд (Доку, 76)
Предупреждения
Родон 22’, Теат 23’, Манданда 31’
Удаления
Фофана 15’
Судьи
Пиньяр (Франция)

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20%

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ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 Монако 2 1 1 0 3-2 4
2
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
3
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
5
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
6
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
7
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
8
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
9
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Ренн 2 0 1 1 1-2 1
14
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
15
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
16
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
17
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
18
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 - : -
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