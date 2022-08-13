«Монако» Головина сыграл вничью с «Ренном». Команда играла в меньшинстве с 15-й минуты

«Монако» сыграл вничью с «Ренном» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем монегаски уже с 15-й минуты первого тайма играли в меньшинстве после удаления Юссуфа Фофана.

Также при счете 0:0 хозяева поля не реализовали пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.