«Монако» разгромно проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка лиги. Головин провел весь матч

«Монако» дома проиграл«Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. В составе гостей отличились форварды Виктор Осимен и дважды Лоик Реми.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте команды Леонарду Жардима и провел на поле весь матч.

«Монако» вылетело из Кубка. 21 декабря в рамках 19-го тура лиги 1 встретится с «Лиллем».

Кубок французской лиги

1/8 финала

«Монако» — «Лилль» — 0:3 (0:2)

Голы: Осимен, 19 (0:1). Реми, 45+2 (0:2). Реми, 86 (0:3).

Нереализованный пенальти: Слимани, 55 (вратарь)

«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Марипан, Агилар, Бадиашиле, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 59), Головин, Бальде (Загре, 64), Слимани (Бен Йеддер, 59), Огюстен.

«Лилль»: Лео Жардим, Пье (Зеки Челик, 30), Сумаоро, Габриэл, Брадарич, Араужу (Юсуф Языджи, 78), Андре, Шека, Ренату Санчеш, Осимен (Реми, 23), Иконе.

Предупреждения: Брадарич, 31. Андре, 45+1. Шека, 48. Сумаоро, 54.

Судья: Амель (Франция).

17 декабря. Монако. Стадион «Луи II».

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