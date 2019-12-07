«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевой пас в 50-м матче за клуб

«Монако» разгромил «Амьен» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 3:0. Игра стала для полузащитника сборной России Александра Головина 50-й в составе монегаскского клуба. В эпизоде со вторым голом он стал автором результативной передачи, исполнив навес со штрафного.

Monaco 2-0 Amiens — Guillermo Maripan 66' pic.twitter.com/jfWINMupZ3 — Media7 (@Media7Ma) December 7, 2019

«Монако» поднялся в таблице на с тринадцатого места на девятое.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

«Монако» — «Амьен» — 3:0 (0:0)

Голы: Бен Йеддер, 62 (1:0). Марипан, 66 (2:0). Бальде, 69 (3:0).

«Монако»: Леком, Марипан, Глик, Жемерсон (Агилар, 59), Жил Диаш, Бакайоко, Фабрегас, Головин (Адриэн Силва, 73), Мартинш, Бен Йеддер, Бальде (Огюстен, 81).

«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Шеджу, Дибасси, Лефор, Алеесами (Аколо, 65), Какюта, Блен, Монкондюи, Диабате (Корнетт, 75), Гирасси (Конате, 15).

Судья: Стина.

7 декабря. Монако. Стадион «Луи II».