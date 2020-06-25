«Монако» расстался с шестью футболистами

«Монако» объявил о расставании с шестью футболистами команды на своем официальном сайте.

В связи с окончанием контрактов команду покинули вратари Диего Бенальо и Сейду Си, а также полузащитник Мусса Силла. Также, в расположение своих клубов возвращаются игроки, выступавшие за монегасков на правах аренды: речь о полузащитниках Темуе Бакайоко («Челси»), Адриэне Силве и нападающем Исламе Слимани (оба — «Лестер»).