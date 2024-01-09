«Монако»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Монако» в январе проведет три матча в разных турнирах: две встречи в лиге 1 и одну игру в Кубке Франции. «СЭ» публикует расписание игр клуба из Монако на январь 2024. Время начала — московское.

Расписание «Монако» на январь 2024:

13 января. 19.00. «Монако» — «Реймс» (лига 1)

21 января. Время не определено. «Родез» — «Монако» (Кубок Франции)

27 января. 23:00. «Марсель» — «Монако» (лига 1)

В России официальной трансляции чемпионата Франции нет. Смотреть бесплатно в прямом эфире игры можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Кубок страны транслирует телеканал СТАРТ по платной подписке.

Полный календарь и результаты игр «Монако» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».