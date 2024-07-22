«Монако»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье
«Монако» продолжает подготовку к сезону-2024/2025. Клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в летнее межсезонье сыграет товарищеские матчи со «Штурмом», «Фейеноордом» и «Барселоной».
Расписание матчей «Монако» летом 2024 года
- 20 июля, 19.00. «Монако» — «Штурм»
- 31 июля, 20.30. «Фейеноорд» — «Монако»
- 12 августа, 21.00. Кубок Гампера. «Барселона» — «Монако»
Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа и завершится 17 мая. 1-й тур лиги 1 стартует 18 августа, в воскресенье. «Монако» сыграет первый матч в Лиге 1 против «Сент-Этьена». В сезоне-2023/24 монегаски заняли второе место во французском чемпионате.
Полностью расписание чемпионата Франции сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
Чемпионат Франции по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте
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3
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4
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5
|Ницца
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6
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7
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8
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9
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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|18.08
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
|- : -
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Тулуза – Нант
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