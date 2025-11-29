«Монако» — «ПСЖ»: Головин и Кварацхелия выйдут с первых минут, Сафонов — в запасе
Стали известны стартовые составы на матч между «Монако» и «ПСЖ» в 14-м туре французской Лиги 1.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Российский полузащитник монегасков Александр Головин сыграет с первых минут. Голкипер Матвей Сафонов — в запасе парижан.
«Монако»: Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Камара, Головин, Аклиуш, Вандерсон, Тезе, Минамино, Балоган.
«ПСЖ»: Шевалье, Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Маюлу, Ли.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
2
|Монако
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|
3
|Ренн
|4
|3
|1
|0
|8-5
|10
|
4
|Париж
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Лион
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
6
|Страсбур
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
7
|ПСЖ
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
8
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Брест
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
10
|Ланс
|4
|1
|1
|2
|8-7
|4
|
11
|Анже
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
12
|Труа
|4
|1
|1
|2
|4-9
|4
|
13
|Марсель
|4
|1
|0
|3
|6-6
|3
|
14
|Ле Ман
|4
|0
|3
|1
|7-8
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|5-11
|3
|
16
|Гавр
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
17
|Тулуза
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|1-5
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.09
|21:45
|Монако – Ланс
|- : -
|19.09
|18:15
|Париж – Страсбур
|- : -
|19.09
|21:45
|Анже – Труа
|- : -
|19.09
|21:45
|Ле Ман – Лорьян
|- : -
|19.09
|21:45
|Лион – Ренн
|- : -
|19.09
|21:45
|Тулуза – Гавр
|- : -
|20.09
|16:00
|Осер – Брест
|- : -
|20.09
|18:15
|Ницца – Лилль
|- : -
|20.09
|21:45
|Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|
|
Камори Думбия
Брест
|4
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|П
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|3
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|
|
Оливье Жиру
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|2
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|2
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|3
|1
|0
Новости