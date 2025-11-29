Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

«Монако» — «ПСЖ»: Головин и Кварацхелия выйдут с первых минут, Сафонов — в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Монако» и «ПСЖ» в 14-м туре французской Лиги 1.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Российский полузащитник монегасков Александр Головин сыграет с первых минут. Голкипер Матвей Сафонов — в запасе парижан.

«Монако»: Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Камара, Головин, Аклиуш, Вандерсон, Тезе, Минамино, Балоган.

«ПСЖ»: Шевалье, Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Маюлу, Ли.

Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур.
29 ноября 2025, 19:00. Луи II (Монако)
Монако
1:0
ПСЖ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Головин
Матвей Сафонов
Хвича Кварацхелия
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Американская пара заставляла семилетнюю девочку вытирать мочу языком
Мурашко назвал низким число ежедневно употребляющих овощи и фрукты россиян
Захаряна не взяли, но не списали, Соболев вызвали впервые за три года, Карпин оценил соперников, но не всех. Что творится со сборной России
Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Великобритании
Ренессанс угасающей звезды. Голдобин начал зажигать в СКА на старте сезона
Овечкина раскритиковали за участие в предвыборном ролике. Отвечать пришлось даже «Вашингтону»
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монако» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Марсель» — «Тулуза»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лилль 4 3 1 0 7-2 10
2
 Монако 4 3 1 0 6-2 10
3
 Ренн 4 3 1 0 8-5 10
4
 Париж 4 2 2 0 6-2 8
5
 Лион 4 2 2 0 6-2 8
6
 Страсбур 4 2 1 1 9-8 7
7
 ПСЖ 4 1 2 1 6-6 5
8
 Лорьян 4 1 2 1 4-4 5
9
 Брест 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ланс 4 1 1 2 8-7 4
11
 Анже 4 1 1 2 4-5 4
12
 Труа 4 1 1 2 4-9 4
13
 Марсель 4 1 0 3 6-6 3
14
 Ле Ман 4 0 3 1 7-8 3
15
 Осер 4 1 0 3 5-11 3
16
 Гавр 4 0 2 2 2-4 2
17
 Тулуза 4 0 2 2 4-7 2
18
 Ницца 4 0 2 2 1-5 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.09 21:45 Монако – Ланс - : -
19.09 18:15 Париж – Страсбур - : -
19.09 21:45 Анже – Труа - : -
19.09 21:45 Ле Ман – Лорьян - : -
19.09 21:45 Лион – Ренн - : -
19.09 21:45 Тулуза – Гавр - : -
20.09 16:00 Осер – Брест - : -
20.09 18:15 Ницца – Лилль - : -
20.09 21:45 Марсель – ПСЖ - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 4
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 3
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Оливье Жиру
Оливье Жиру

Лилль

 2
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 2 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 2 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости