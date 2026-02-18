Головин получил красную карточку на 3-й минуте второго тайма с «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был удален с поля в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ».

На 46-й минуте 29-летний россиянин сфолил на Витинье, за что получил желтую карточку. После подсказки от ВАР судья изменил решение и показал Головину красную карточку.

Головин был удален во втором матче «Монако» подряд. Ранее он получил две желтые карточки в пятничном матче против «Нанта» (3:1).