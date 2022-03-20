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Сегодня, 16:49

«Монако» разгромил «ПСЖ», Головина заменили во втором тайме

«Монако» разгромил «ПСЖ» в матче чемпионата Франции
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
20 марта. «Монако» — «ПСЖ» — 3:0.
Фото ФК «Монако».

«Монако» нанес крупное поражение «ПСЖ» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Парижане на выезде уступили со счетом 0:3.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Виссам Бен Йеддер. Еще один гол забил форвард Кевин Фолланд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе. Он был замене в середине второго тайма, отыграв 69 минут.

«Монако» набрал 44 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

«ПСЖ», несмотря на поражение, сохраняет лидерство с огромным отрывом. В активе парижан 65 очков. У ближайших преследователей — «Ниццы» и «Марселя» — по 50 очков и по игре в запасе.

Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 15:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:0
ПСЖ
Голы
Бен-Йеддер, 25 (1:0), Фолланд, 68 (2:0), Бен-Йеддер, 84 (3:0)
Монако
Нюбель Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Жан Лукас (Марипан, 85) Головин (Якобс, 70) Фофана Мартинш (Фолланд, 64) Бен-Йеддер (Боаду, 85)
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш (Диалло, 77) Верратти Паредес (Икарди, 72) Данилу Перрейра Вейналдум (Гей, 75) Мбаппе Неймар (Дракслер, 79)
Предупреждения
Мартинш 30’, Фолланд 65’, Тшуамени 74’  -  Мбаппе 52’, Неймар 53’, Кимпембе 82’
Судьи
Бастьен (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Ростов

П1

23%

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ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
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ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

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13%

1.59
Александр Головин
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
4
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Чемпионат Франции: «Монако» победил «ПСЖ», «Марсель» — «Ницца» и другие матчи 29-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
10
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 1 : 1
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 3 : 1
19.03 23:00
Нант – Лилль
 0 : 1
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 3 : 0
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Тежи Саванье

Монпелье

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Бонфим Коста Сантос Данте

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Ницца

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