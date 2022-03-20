«Монако» разгромил «ПСЖ», Головина заменили во втором тайме

«Монако» нанес крупное поражение «ПСЖ» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Парижане на выезде уступили со счетом 0:3.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Виссам Бен Йеддер. Еще один гол забил форвард Кевин Фолланд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе. Он был замене в середине второго тайма, отыграв 69 минут.

«Монако» набрал 44 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

«ПСЖ», несмотря на поражение, сохраняет лидерство с огромным отрывом. В активе парижан 65 очков. У ближайших преследователей — «Ниццы» и «Марселя» — по 50 очков и по игре в запасе.