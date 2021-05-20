«ПСЖ» обыграл «Монако» в финале Кубка Франции

«ПСЖ» переиграл «Монако» (2:0) и выиграл Кубок Франции. Голы забили Кильян Мбаппе и Мауро Икарди.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл всю встречу.

Для «ПСЖ» эта победа в Кубке стала 14-й. У «Монако» пять национальных кубков.

Кубок Франции

Финал

«Монако» — «ПСЖ» — 0:2 (0:1)

Голы: Икарди, 19 (0:1). Мбаппе, 81 (0:2).

«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Дисаси (Бадиашиле, 74), Кайю Энрике, Агилар (Диатта, 46), Головин, Тшуамени, Фофана (Мартинш, 60), Фолланд (Фабрегас, 74), Бен Йеддер (Йоветич, 60).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Дагба, 68), Керер, Маркиньюс, Диалло, Данилу Перейра, Гей, Паредес (Эррера, 79), Мбаппе, Икарди (Кин, 79), Ди Мария (Сарабия, 90).

Предупреждение: Маркиньюс, 86.

Судья: Летексье.

19 мая. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».