Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» проявляет интерес к Слимани

22:44
Теги:

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани попал в сферу интересов «Монако». Однако французской команде в борьбе за 31-летнего алжирца придется выдержать конкуренцию с рядом турецких клубов, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее «Монако» хотел приобрести нападающего «Реала» Мариано Диаса. Однако мадридский клуб отклонил предложение в 30 миллионов евро за 26-летнего игрока сборной Доминиканской Республики.

Прошлый сезон Слимани провел в аренде в «Фенербахче». В 25 матчах он забил 5 мячей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир