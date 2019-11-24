«Монако» проиграл «Бордо», Головин отдал предголевой пас

«Монако» уступил «Бордо» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:2. Монегаски открыли счет в первом тайме. Хавбек сборной России Александр Головин отметился эффектным предголевым пасом.

«Бордо» поднялся с 10-го места в таблице на третье, монегаски идут 14-ми.

Это Саша Головин вырезает предголевой пас в стиле Иньесты. Такая красота точно заслужила сердечко ???#НашиПарни pic.twitter.com/vfz5wA3bsP — Сборная России (@TeamRussia) November 24, 2019

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

«Бордо» — «Монако» — 2:1 (1:1)

Голы: Слимани, 15 (0:1). Паблу, 29 (1:1). Де Превиль, 69 — с пенальти (2:1).

«Бордо»: Костиль, Де Превиль, Паблу, Бенито, Кватенг, Хван Ый Джо (Бенраху, 70), Тшуамени (Адли, 87), Башич, Калу, Маджа, Кафу (Пундже, 90).

«Монако»: Леком, Мартинш (Агилар, 69), Марипан, Жемерсон, Бадиашиле (Бальде, 75), Жил Диаш, Бакайоко (Огюстен, 82), Хенрикс, Головин, Бен Йеддер, Слимани.

Предупреждения: Тшуамени, 7. Бенито, 23. Башич, 28. Бакайоко, 37. Слимани, 54. Жил Диаш, 59. Хенрикс, 66.

Удаление: Слимани, 67.

Судья: Мийо.

24 ноября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».