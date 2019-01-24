"Монако" приостановил деятельность Анри на посту главного тренера

"Монако" приостановил деятельность Тьерри Анри на посту главного тренера, сообщает официальный сайт монегасков. Франк Пасси будет готовить команду к предстоящему матчу 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона", который пройдет 26 января.

В заявлении "Монако" уточняется, что окончательное решение по Анри будет принято позже.

Напомним, что Анри был назначен на пост главного тренера монегасков в октябре 2018 года. 41-летний француз заключил контракт с командой до июня 2021 года.

"Монако" занимает 19-е место в лиге 1 с 15 очками. Ранее красно-белые в рамках 1/16 финала Кубка Франции уступили клубу из второго по силе чемпионата страны "Метцу" (1:3) и вылетели из турнира.