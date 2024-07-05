«Монако» презентовал новую домашнюю форму

«Монако» презентовал новый домашний комплект формы на сезон-2024/25.

Экипировка выполнена в традиционных красно-белых цветах. На шее размещен логотип в честь 100-летия клуба.

В сезоне-2023/24 «Монако» финишировал на второй строчке в турнирной таблице лиги 1. Так как и чемпионом страны, и обладателем Кубка Франции стал «ПСЖ», монегаски сыграют с парижанами в Суперкубке Франции.