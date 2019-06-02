"Монако" поздравило Фабинью с победой в Лиге чемпионов

Официальный Твиттер "Монако" опубликовал слова с поздравлениями для бывшего полузащитника монегасков, а ныне игрока "Ливерпуля" Фабинью. 25-летний бразилец выступал за французский клуб с 2015 по 2018 год.
Вчера, 1 июня, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0) в финале Лиги чемпионов
– Поздравляем Фабинью с победой в ЛЧ! – написано в Твиттере "Монако".
🏆 Bravo @_fabinhotavares vainqueur hier soir de la #UCLfinal avec Liverpool 👏 pic.twitter.com/keUer0umHy— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 2 июня 2019 г.
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