"Монако" поздравило Фабинью с победой в Лиге чемпионов

Официальный Твиттер "Монако" опубликовал слова с поздравлениями для бывшего полузащитника монегасков, а ныне игрока "Ливерпуля" Фабинью. 25-летний бразилец выступал за французский клуб с 2015 по 2018 год.

Вчера, 1 июня, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0) в финале Лиги чемпионов

– Поздравляем Фабинью с победой в ЛЧ! – написано в Твиттере "Монако".

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