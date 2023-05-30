«Монако» поздравил Головина с 27-летием

«Монако» поздравил российского полузащитника Александра Головина с днем рождения.

«Сегодня нашему полузащитнику 27 лет! С днем рождения, Голо», — говорится в публикации в официальном Twitter клуба.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В сезоне-2022/23 россиянин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за монегасков во всех турнирах.

Контракт Головина с «Монако» действует до конца июня 2026 года.