«Монако» поздравил Головина с 25-летием
17:06
«Монако» в Twitter поздравил полузащитника Александра Головина с днем рождения. 30 мая ему исполнилось 25 лет.
В сезоне-2020/21 Головин провел 26 матчей за «Монако», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. В данный момент футболист находится в расположении сборной России в австрийском Нойштифте, где команда готовится к чемпионату Европы.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
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