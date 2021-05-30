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«Монако» поздравил Головина с 25-летием

17:06
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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«Монако» в Twitter поздравил полузащитника Александра Головина с днем рождения. 30 мая ему исполнилось 25 лет.

В сезоне-2020/21 Головин провел 26 матчей за «Монако», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. В данный момент футболист находится в расположении сборной России в австрийском Нойштифте, где команда готовится к чемпионату Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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