«Монако» поздравил Головина с 25-летием

«Монако» в Twitter поздравил полузащитника Александра Головина с днем рождения. 30 мая ему исполнилось 25 лет.

В сезоне-2020/21 Головин провел 26 матчей за «Монако», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. В данный момент футболист находится в расположении сборной России в австрийском Нойштифте, где команда готовится к чемпионату Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.