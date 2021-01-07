«Монако» показал закадровый момент выхода Головина: проблемы с экипировкой помогли забить гол

«Монако» опубликовал кадры выхода на замену Александра Головина в матче чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2). Российский хавбек не сразу смог появиться на поле из-за проблем с экипировкой. Резервный арбитр уже поднял табло замены, но затем заставил Головина поправить гетры.

В результате выход россиянина на замену был отложен на несколько секунд, и это, вероятно, помогло забить ему гол: появившись на поле, Головин сразу же подключился к атаке и поразил ворота соперника уже через 10 секунд.

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Voil? ? quoi tient un exploit : une entr?e retard?e de quelques secondes ? cause d'une mauvaise couleur de strap'.



Le Tsar avait vraiment tout pr?vu pour faire son entr?e pile au bon moment ? #FCLASM pic.twitter.com/KWKHPIPJwN — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 7, 2021

Для россиянина игра стала первой с 30 августа 2020 года: более четырех месяцев он восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.