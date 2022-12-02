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Сегодня, 13:16

«Монако» показал, как Головин тренирует дальние удары

Руслан Минаев
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Пресс-служба «Монако» на своей странице в Twitter опубликовала видео, как полузащитник Александр Головин тренирует дальние удары.

Ранее россиянин вернулся в расположение клуба и начался подготовку ко второй части сезона.

В ноябре болельщики монегасков признали Головина лучшим игроком месяца. Хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах за «Монако».

Всего у 26-летнего россиянина 3 мяча и 4 голевых паса в 22 играх сезона-2022/23.

Александр Головин
ФК Монако
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