«Монако» показал, как Головин тренирует дальние удары
Пресс-служба «Монако» на своей странице в Twitter опубликовала видео, как полузащитник Александр Головин тренирует дальние удары.
Ранее россиянин вернулся в расположение клуба и начался подготовку ко второй части сезона.
La pers?v?rance de Golo ?? pic.twitter.com/4vWG42Eud3— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 2, 2022
В ноябре болельщики монегасков признали Головина лучшим игроком месяца. Хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах за «Монако».
Всего у 26-летнего россиянина 3 мяча и 4 голевых паса в 22 играх сезона-2022/23.
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|2
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|
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|15
|11
|3
|1
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|36
|
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|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
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|
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|Лорьян
|15
|8
|4
|3
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|
6
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|3
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|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
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|15
|6
|3
|6
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|21
|
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|Ницца
|15
|5
|5
|5
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|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
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|15
|3
|8
|4
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|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
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|15
|1
|8
|6
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38 тур
|28.12
|00:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|00:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|00:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|00:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|00:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|28.12
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|28.12
|00:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|28.12
|00:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|28.12
|00:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|28.12
|00:00
|
Труа – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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