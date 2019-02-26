"Монако" подтвердил назначение Дементьевой

Заместителем спортивного директора "Монако" стала Ольга Дементьева, сообщает пресс-служба клуба.

-Ольга Дементьева назначена на должность заместителя спортивного директора футбольного клуба "Монако", - цитирует пресс-службу ТАСС.- В ее обязанности будет входить решение административных вопросов команды.

Дементьева ранее занимала пост административного директора монегасков. Она также является советником президента "Монако" Дмитрия Рыболовлева. Ранее сообщалось, что она не будет заниматься спортивными вопросами, но станет ответственной за административные аспекты составления контрактов игроков.

Напомним, ранее Вадим Васильев был уволен с поста вице-президента "Монако". Его место занял Олег Петров.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 25 очков после 26 туров.

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