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«Монако» подпишет лучшего бомбардира «Брюгге»

22:10
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Полузащитник Крепен Диатта близок к уходу из «Брюгге». Игрок уже попрощался с партнерами и готовится к трансферу в «Монако», утверждает Het Laatste Nieuws.

Трансфер оценивается больше чем в 20 миллионов евро. Также будет предусмотрено перечисление в адрес «Брюгге» части суммы от возможной перепродажи сенегальца.

В нынешнем сезоне 21-летний Диатта забил 9 мячей за 19 матчей в чемпионате Бельгии и является лучшим бомбардиром команды.

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