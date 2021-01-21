«Монако» подпишет лучшего бомбардира «Брюгге»

Полузащитник Крепен Диатта близок к уходу из «Брюгге». Игрок уже попрощался с партнерами и готовится к трансферу в «Монако», утверждает Het Laatste Nieuws.

Трансфер оценивается больше чем в 20 миллионов евро. Также будет предусмотрено перечисление в адрес «Брюгге» части суммы от возможной перепродажи сенегальца.

В нынешнем сезоне 21-летний Диатта забил 9 мячей за 19 матчей в чемпионате Бельгии и является лучшим бомбардиром команды.