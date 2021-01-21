«Монако» подпишет лучшего бомбардира «Брюгге»
22:10
Полузащитник Крепен Диатта близок к уходу из «Брюгге». Игрок уже попрощался с партнерами и готовится к трансферу в «Монако», утверждает Het Laatste Nieuws.
Трансфер оценивается больше чем в 20 миллионов евро. Также будет предусмотрено перечисление в адрес «Брюгге» части суммы от возможной перепродажи сенегальца.
В нынешнем сезоне 21-летний Диатта забил 9 мячей за 19 матчей в чемпионате Бельгии и является лучшим бомбардиром команды.
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