«Монако» подписал защитника «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Артур Загре продолжит карьеру в «Монако». 17-летний француз заключил контракт на 3 года, сообщает официальный сайт «Монако».

Загре прошел академию парижского клуба. В прошлом сезоне он дебютировал в чемпионате Франции, проведя на поле 24 минуты.

??? L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature ?? d'Arthur Zagre en provenance du Paris Saint-Germain. Le lat?ral gauche s'engage pour 3? saisons.



? https://t.co/JFFTZyUeX6 pic.twitter.com/cc36zrh6hE — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) August 29, 2019

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