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«Монако» подписал защитника «ПСЖ»

21:14
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Защитник «ПСЖ» Артур Загре продолжит карьеру в «Монако». 17-летний француз заключил контракт на 3 года, сообщает официальный сайт «Монако».

Загре прошел академию парижского клуба. В прошлом сезоне он дебютировал в чемпионате Франции, проведя на поле 24 минуты.

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