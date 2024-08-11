Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:34

«Монако» подписал защитника Мависса из «Тулузы»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кристиан Мависса.
Фото ФК «Монако»

Защитник «Тулузы» Кристиан Мависса подписал контракт с «Монако», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Портал Tranafermarkt оценил переход в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мависса провел 22 матча за «Тулузу» и забил два гола, а также заработал одну красную карточку.

ФК Монако
ФК Тулуза
0
Читайте также
Борец с российскими корнями Тажудинов стал олимпийским чемпионом в Париже
Норвежец Ингебригтсен победил на дистанции 5000 метров на Олимпиаде-2024
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вест Хэм» сообщил о переходе защитника Тодибо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 - : -
17.08 18:00
Брест – Марсель
 - : -
17.08 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
17.08 22:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 16:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 18:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 18:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 18:00
Тулуза – Нант
 - : -
18.08 21:45
Ренн – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости