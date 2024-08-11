«Монако» подписал защитника Мависса из «Тулузы»

Защитник «Тулузы» Кристиан Мависса подписал контракт с «Монако», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Портал Tranafermarkt оценил переход в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мависса провел 22 матча за «Тулузу» и забил два гола, а также заработал одну красную карточку.