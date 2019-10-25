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«Монако» подписал контракт с 17-летним вратарем молодежной сборной Бразилии

12:57
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«Монако» на своем официальном сайте сообщил о заключении контракта с 17-летним вратарем молодежной сборной Бразилии Габриэлом Перейрой.

Отмечается, что соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2022 года. Перейра успел провести 18 матчей в составе национальных команд различного уровня.

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