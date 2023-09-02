«Монако» отпустит Головина на сентябрьский сбор национальной команды России
В пресс-службе «Монако» подтвердили, что клуб отпустит полузащитника на сентябрьский сбор национальной российской команды.
«Да, мы отпустим Головина в сборную России, таков план», — цитирует ТАСС пресс-служба клуба.
Ранее об этом сообщал агент игрока Александр Клюев. В этом сезоне 27-летний россиянин провел за монегасков 3 матча и не отметился результативными действиями.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор 49 игроков.
Источник: ТАСС
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|
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|4
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|8
|
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|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
3
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
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|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
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|3
|1
|2
|0
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|5
|
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|1
|2
|0
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|5
|
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|1
|1
|1
|7-6
|4
|
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|1
|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
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|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
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|3
|2-7
|0
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|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|1 : 1
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
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|
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|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|П
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|2
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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