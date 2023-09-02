«Монако» отпустит Головина на сентябрьский сбор национальной команды России

В пресс-службе «Монако» подтвердили, что клуб отпустит полузащитника на сентябрьский сбор национальной российской команды.

«Да, мы отпустим Головина в сборную России, таков план», — цитирует ТАСС пресс-служба клуба.

Ранее об этом сообщал агент игрока Александр Клюев. В этом сезоне 27-летний россиянин провел за монегасков 3 матча и не отметился результативными действиями.