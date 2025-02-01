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Сегодня, 20:12

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Осером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Монако» и «Осером» в 20-м туре французской лиги 1.

Игра пройдет на стадионе Луи II в Монако. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Маецки, Мависса, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Биерит.

«Осер»: Леон, Менса, Акпа, Жубал, Диоманд, Джоли, Траоре, Массанго, Овусу, Перрин, Синайоко.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
01 февр, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Осер

Футбол
ФК Монако
ФК Осер
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«Монако» — «Осер»: онлайн-трансляция матча лиги Франции
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 5 0 49-17 47
2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
6
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
7
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
15
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
16
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
17
 Монпелье 20 4 3 13 20-46 15
18
 Гавр 19 4 1 14 14-38 13
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31.01 22:45
Монпелье – Ланс
 0 : 2
1.02 19:00
Брест – ПСЖ
 - : -
1.02 21:00
Монако – Осер
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1.02 23:05
Лилль – Сент-Этьен
 - : -
2.02 17:00
Тулуза – Ницца
 - : -
2.02 19:15
Анже – Гавр
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Реймс – Нант
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Ренн – Страсбур
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