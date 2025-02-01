Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Осером»

Стали известны стартовые составы на матч между «Монако» и «Осером» в 20-м туре французской лиги 1.

Игра пройдет на стадионе Луи II в Монако. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Маецки, Мависса, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Биерит.

«Осер»: Леон, Менса, Акпа, Жубал, Диоманд, Джоли, Траоре, Массанго, Овусу, Перрин, Синайоко.